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فازت الفرس جست فور سول، لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز بكأس جامعة أم القرى، وسلم وكيل جامعة أم القرى الدكتور فريد بن علي الغامدي الكأس للفائز، فيما حققت الفرس شقراء سلطان، لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية، وسلم المشرف العام على موسم سباقات الطائف خالد العشري الجائزة للفائز، وذلك في الحفل الـ (15) لموسم سباقات الطائف 2023ن، الذي أقامه نادي سباقات الخيل اليوم على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية.

وفي ذات الحفل نال ‏الجواد نديم الملوك الخالدية، لأبناء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، لقب بطل الشوط التحضيري لكأس الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، و‏الجواد نجيب الزمان، لإسطبل صفوة العاديات، لقب بطل الشوط التحضيري لكأس الأمير عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز.

وتضمن الحفل تسعة أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.

وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط التسعة على النحو التالي:

الشوط الأول على مسافة 1400م، فازت به الفرس بويشه للمالك محمد فيصل مصطفى سلامه، وتدريبات بدن السبيعي، بقيادة ذرب التمياط.

الشوط الثاني على مسافة 1600م، فاز به الجواد بدر العلياء، لأبناء الشريف هزاع شاكر العبدلي، وتدريبات عبدالعزيز الموسى، بقيادة الخيال محمد الحبيل.

الشوط الثالث على مسافة 1600م، فاز به الجواد حلمي للمالك علي حمزه نصيب الأخضر، وتدريبات عبدالله نصيب، بقيادة الخيال عبدالله الكريديس.

الشوط الرابع على مسافة 2000م، فاز به الجواد ابن هضبان، للمالك علي حمزه نصيب الأخضر، وتدريبات عبدالله نصيب، بقيادة الخيال عبدالله الكريديس.

الشوط الخامس على مسافة 2400م، فاز به الجواد ابو العزم، للمالك ناصر معزي عبيد بن عميره، وتدريبات صباح الشمري، بقيادة الخيال ياسر البقعاوي.

الشوط السادس على مسافة 2000م، فاز به الجواد نجيب الزمان، لإسطبل صفوة العاديات، وتدريبات عبدالعزيز الموسى، بقيادة الخيال لويس موراليس.

الشوط السابع على مسافة 1600م، فاز به الجواد نديم الملوك الخالدية، لأبناء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وتدريبات سعد مطلق، بقيادة الخيال عادل الفريدي.

الشوط الثامن على مسافة 1400م، فازت به الفرس شقراء سلطان، لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، وتدريبات شالح العضياني، بقيادة الخيال وجبرتو راموس.

الشوط التاسع على مسافة 1600م، فازت به الفرس جست فور سول، لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، وتدريبات شالح العضياني، بقيادة الخيال لويس موراليس.