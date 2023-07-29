نادي سباقات الخيل ينظم الحفل الـ 23 لموسم سباقات الطائف 2023

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نظم نادي سباقات الخيل اليوم حفله الـ ( 23 ) لموسم سباقات الطائف 2023 على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية، حيث تضمن الحفل تسعة أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.

وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط التسعة على النحو التالي:

الشوط الأول على مسافة 1200م، فازت به الفرس الوثقا، للمالك عبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز المخضوب، وتدريبات عبدالعزيز الحزابي، بقيادة الخيال لويس موراليس.

الشوط الثاني على مسافة 1200م، فاز به الجواد ناشونال جالوري، للمالك الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، وتدريبات ثامر الديحاني، بقيادة الخيال محمد الحبيل.

الشوط الثالث على مسافة 1400م، فاز به الجواد سمو، للمالك متعب عبدالرحمن إبراهيم الجيم، وتدريبات عبدالله السماعيل، بقيادة الخيال جيمي كاريون.

الشوط الرابع على مسافة 1400م، فازت به الفرس موديرن إرتيست، للمالك عبدالله بن عايض بن محمد آل ظبيه، وتدريبات عبدالعزيز خالد، بقيادة الخيال محمد سعيد.

الشوط الخامس على مسافة 1600م، فاز به الجواد ميسار، للمالك نواف فهد العضياني، وتدريبات عبدالمحسن القباني، بقيادة الخيال محمد الدهام.

الشوط السادس على مسافة 1600م، فازت به الفرس لأجل ذاتي، للمالك فارس رباح الدهاسي، وتدريبات فيصل الدهاسي، بقيادة الخيال عبدالله العوفي.

الشوط السابع على مسافة 1600م، فاز به الجواد شبل نمر، للمالك عمر عبدالعزيز عمر ناصر، وتدريبات ريعان البراهيم، بقيادة الخيال راكان العبيد.

الشوط الثامن على مسافة 2000م، فاز به الجواد يير أوف ذا دراقون، لإسطبل القمة، وتدريبات سامي الحربي، بقيادة الخيال تركي العوفي.

الشوط التاسع على مسافة 2400م، فاز به الجواد بحر زاخر، للمالك حمزه نصيب علي الأخضر، وتدريبات عبدالله نصيب، بقيادة الخيال عبدالله الكريديس.