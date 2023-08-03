نادي سباقات الخيل ينظم الحفل الـ 25 لموسم سباقات الطائف 2023

المناطق_واس

نظم نادي سباقات الخيل اليوم حفله الـ 25 لموسم سباقات الطائف 2023 على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية،حيث تضمن الحفل تسعة أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.

وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط التسعة على النحو التالي:

الشوط الأول على مسافة 1200م فازت به الفرس جضعية،للمالك فيصل القحطاني،وتدريبات صباح الشمري،بقيادة الخيال نايف العنزي.

الشوط الثاني على مسافة 1200م، فاز به الجواد المارلين،لإسطبل الزعامة، وتدريبات محمد البعيجان،بقيادة الخيال عبدالله الكريديس.

الشوط الثالث على مسافة 1400م، فاز به الجواد الوحيف،للمالك عبدالرحمن النواش،وتدريبات عبدالعزيز بن جلال، بقيادة الخيال أليكسس مورينو.

الشوط الرابع على مسافة 1600م،فاز به الجواد يحتفل،لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز،وتدريبات أحمد محمود،بقيادة الخيال كاميلو أوسبينا.

الشوط الخامس على مسافة 1600م، فاز به الجواد رولان،للمالك أيمن الراجحي، وتدريبات عبدالله المنيف،بقيادة الخيال فهد الفريدي.

الشوط السادس على مسافة 1600م، فاز به الجواد فاينل دستنيشن،للمالك الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، وتدريبات ثامر الديحاني،بقيادة الخيال محمد الحبيل.

الشوط السابع على مسافة 1600م، فاز به الجواد فخر العناية،للمالك طارق عناية،وتدريبات محمد الخليفي،بقيادة الخيال عبدالله الفيروز.

الشوط الثامن على مسافة 1600م، فاز به الجواد يزمي عذبة،لإسطبل عذبة للسباقات،وتدريبات لوكاس جايتن،بقيادة الخيال أليكسس مورينو.

الشوط التاسع على مسافة 2000م، فاز به الجواد نيار عذبة،للمالك محمد الحزامي،وتدريبات محمد خلف،بقيادة الخيال نواف المضياني.