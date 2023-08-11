نادي سباقات الخيل ينظم الحفل الـ ( 28 ) لموسم سباقات الطائف 2023

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نظم نادي سباقات الخيل اليوم حفله الـ ( 28 ) لموسم سباقات الطائف 2023 على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية، حيث تضمن الحفل تسعة أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.

وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط التسعة على النحو التالي:

الشوط الأول على مسافة 1200م فازت به الفرس هواوية، للمالك سعد بن عطا الله القحطاني، وتدريبات بدن السبيعي، بقيادة الخيال محمد الشريماء.

الشوط الثاني على مسافة 1200م، فاز به الجواد إي إف سموم، للمالك عايش فالح مفلح الهذلي، وتدريبات عايش الهذلي، بقيادة الخيال خالد الشرار.

الشوط الثالث على مسافة 1400م، فاز به الجواد تاج العناية، للمالك طارق محمد عنايه، وتدريبات محمد الخليفي، بقيادة الخيال عبدالله الفيروز.

الشوط الرابع على مسافة 1400م، فاز به الجواد أمبرل شو، لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، وتدريبات شالح العضياني، بقيادة الخيال وجبرتو راموس.

الشوط الخامس على مسافة 1400م، فاز به الجواد آي أيام ماجك، لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، وتدريبات شالح العضياني، بقيادة الخيال لويس موراليس.

الشوط السادس على مسافة 1600م، فازت به الفرس قربة، للمالك عبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز المخضوب، وتدريبات عبدالعزيز الحزابي، بقيادة الخيال عادل الفريدي.

الشوط السابع على مسافة 1600م، فاز به الجواد الأحص، للمالك فهد مساعد حمود المطرفي، وتدريبات الأسعد مروان، بقيادة الخيال عبدالله الكريديس.

الشوط الثامن على مسافة 1600م، فازت به الفرس إيستا دو سوليل، للمالك سالم حمد عبدالله العايذي، وتدريبات منصور الميموني، بقيادة الخيال كاميلو أوسبينا.

الشوط التاسع على مسافة 2000م، فاز به الجواد قوست أنموست، لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، وتدريبات شالح العضياني، بقيادة الخيال لويس موراليس.

حضر الحفل جمهور غفير من حبي رياضة الفروسية الأصيلة.