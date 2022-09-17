نادي سباقات الخيل ينظم الحفل الـ 39 في موسم سباقات الطائف 2022

المناطق_واس

نظم نادي سباقات الخيل اليوم حفله الـ 39 ضمن سباقات موسم الطائف 2022 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية وسط حضور جماهيري كبير، حيث تضمن الحفل ثمانية أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.

وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الثمانية على النحو التالي: في الشوط الأول على مسافة 1200م فاز به الجواد وضاحي ابن الفحل CAUSEWAY’S KIN، لأبناء علي شهاب الشهاب، وتدريب علي الشهاب بقيادة الخيال محمد سعيد، فيما جاء الشوط الثاني على مسافة 1400م فازت به الفرس محبوبة حسين ابنة الفحل كلوزينق بيل، لحسين عبدالرحمن محمد المرغلاني، وتدريب أحمد حمدام، بقيادة الخيال سلطان الميموني، وجاء الشوط الثالث على مسافة 1400م فازت به الفرس غلا لولوه، ابنة الفحل الشيب، لأبناء سالم علي آل علي، وتدريب ممدوح العلي بقيادة الخيال عبدالله الخميس، ليأتي الشوط الرابع على مسافة 1600م فاز به الجواد مشاور الخالديه ابن الفحل حاتم الخالديه، لخالد بن مطلق بن مشرف القحطاني، وتدريب مناحي الرويس بقيادة الخيال محمد الحبيب.

وتمثّل الشوط الخامس على مسافة 1600م حيث فازت به الفرس تاجره ابنة الفحل TORONADO، لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتدريب أحمد محمود بقيادة الخيال محمد الشريماء، وفي الشوط السادس على مسافة 1600م فازت به الفرس لاقرثا رايم ابنة الفحل GUTAIFAN، للأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، وتدريب فيصل المنديل بقيادة الخيال محمد الحبيب، وجاء الشوط السابع على مسافة 2000م فاز به الجواد أخو فيصل ابن الفحل MR SPEAKER، لتميم ماجد محمد العبدالكريم، وتدريب ماجد العبدالكريم، بقيادة الخيال عبدالعزيز اليعيش، كما جاء الشوط الثامن على مسافة 1400م الجواد أبوحديد ابن الفحل OLMODAVOR لأبناء محمد جفين مشعان السبيعي، وتدريب بدن السبيعي بقيادة الخيال كاميلو أوسبينا.