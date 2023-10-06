نادي سباقات الخيل ينظم الحفل الـ 52 لموسم سباقات الطائف 2023

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نظم نادي سباقات الخيل اليوم حفله الـ ( 52 ) لموسم سباقات الطائف 2023 على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية، حيث تضمن الحفل تسعة أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.

وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط التسعة على النحو التالي:

الشوط الأول على مسافة 1200م فاز به الجواد الفريم، للمالك دحام جليل مزعل بن طواله، وتدريبات عبدالرحمن الشافي، بقيادة الخيال خالد الميموني.

الشوط الثاني على مسافة 1200م فازت به الفرس فزات، للمالك عبدالإله محمد العساكر، وتدريبات غيث الغيث، بقيادة الخيال ريان الطويرش.

الشوط الثالث على مسافة 1400م، فاز به الجواد بيجين للمالك عبدالرحمن صلاح راشد الراشد، وتدريبات نايف المنديل، بقيادة الخيال اليكسس مورينو.

الشوط الرابع على مسافة 1600م فاز به الجواد قنطار، للمالك رفاعي صنت الغريبان، وتدريبات ناصر فواز، بقيادة الخيال اليكسس مورينو.

الشوط الخامس على مسافة 1600م فاز به الجواد مرسوم النايف، لأبناء مطلق القاضي الجعيد، وتدريبات نايف العطاوي، بقيادة الخيال فهد الفريدي.

الشوط السادس على مسافة 1600م فازت به الفرس نور العلياء، للمالك الشريف هزاع شاكر العبدلي، وتدريبات عبدالعزيز الموسى، بقيادة الخيال خالد الميموني.

الشوط السابع على مسافة 1600م فاز به الجواد طير حسن، للمالك عبدالعزيز معلا السهلي، وتدريبات تركي السهلي، بقيادة الخيال عبدالله الصاعدي.

الشوط الثامن على مسافة 2000م فازت به الفرس شعلة النخيل، لأبناء عبدالرحمن صالح آل إبراهيم، وتدريبات عبدالرحمن آل إبراهيم، بقيادة الخيال عبدالله الخميس.

الشوط التاسع على مسافة 2400م فاز به الجواد ميكر اوف لايت، للمالك سلمان عبدالرحمن سليمان البعيجان، وتدريبات عبدالرحمن البعيجان، بقيادة الخيال نواف المضياني.