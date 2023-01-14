نادي سباقات الخيل ينظم اليوم الأول من مهرجان كؤوس الملوك والأمراء بنسخته الثامنة

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نظم نادي سباقات الخيل اليوم بميدان الملك عبدالعزيز بالرياض، مهرجان كؤوس الملوك والأمراء في يومه الأول، ضمن الحفل الثالث والثمانين لموسم سباقات الرياض 2023 وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء.

وقد كُرِّمَ الفائزون بالأشواط الخمسة الرئيسة على النحو التالي:

كأس الملك عبدالله بن عبدالعزيز الفئة الأولى، وتُوج به أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بعد فوز الجواد لله دره.

كأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز الفئة2، وتُوج به صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، بعد فوز الفرس لاقرثا رايم.

كأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالعزيز الفئة2، وتُوج به أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بعد فوز الفرس روقا.

كأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز الفئة2، وتُوج به أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بعد فوز الجواد الكتابليتي.

كأس صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وتُوج به إسطبل الرفقة بعد فوز الجواد قادر.

وتضمن الحفل اثني عشر شوطاً متنوع الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.

وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأول في الأشواط الاثني عشر على النحو التالي:

الشوط الأول على مسافة 1600م، فاز به الجواد إمبلم رود، لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

الشوط الثاني على مسافة 1800م، فازت به الفرس نيرة، للمالك عبدالرحمن الفرحان.

الشوط الثالث على مسافة 1800م، فاز به الجواد عشق نجران، للمالك منيف محمد منيف.

الشوط الرابع على مسافة 2000م، فاز به الجواد ريدي تو كونكت، لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز.

الشوط الخامس على مسافة 2000م، فاز به الجواد الملهم، للمالك أحمد الجبرين.

الشوط السادس على مسافة 2100م، فاز به الجواد قادر، لإسطبل الرفقة.

الشوط السابع على مسافة 2000م، فاز به الجواد مبهم، للمالك حمد السبيعي.

الشوط الثامن على مسافة 2000م، فاز به الجواد سول ستوبر، لإسطبل السيحان.

الشوط التاسع على مسافة 1600م، فاز به الجواد الكتابليتي لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

الشوط العاشر على مسافة 1800م، فازت به الفرس روقا، لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

الشوط الحادي عشر على مسافة 2000م، فازت به الفرس لاقرثا رايم، لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز.

الشوط الثاني عشر على مسافة 1600م، فاز به الجواد لله دره، لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.