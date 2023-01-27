نادي سباقات الخيل ينظم حفله الـ 88 ضمن موسم سباقات الرياض 2023

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نظم نادي سباقات الخيل أمس، حفله الـ 88 ضمن موسم سباقات الرياض 2023 على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، حيث تضمن الحفل 11 شوطاً متنوع الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.

وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط على النحو التالي: الشوط الأول على مسافة 1200م، فاز به الجواد انهمر، للمالك عايض الشيباني، والشوط الثاني على مسافة 1800م، فازت به الفرس ازمه، للمالك زيد السبيعي، والشوط الثالث على مسافة 1400م، فازت به الفرس سموكي كورتز، لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز.

فيما جاء الشوط الرابع على مسافة 1400م، فاز به الجواد كوركت اند رايث، للمالك عبدالله العتيبي، والشوط الخامس على مسافة 1600م، فازت به الفرس نصرات، للمالك عبدالإله الموسى، والشوط السادس على مسافة 1600م، فاز به الجواد ديلم للمالك عبدالرحمن المخضوب، والشوط السابع على مسافة1600م، فاز به الجواد البانديتو، للمالك نادر الهاجري.

وجاء الشوط الثامن على مسافة 1600م، فاز به الجواد عاد، للمالك علي ال حيدر، والشوط التاسع على مسافة 1800م، فاز به الجواد كساب الدهم، للمالك فهد العريني، والشوط العاشر على مسافة 1800م، فاز به الجواد براك العناية، لإسطبل ايلا، والشوط الحادي عشر على مسافة 1800م، فاز به الجواد يستند للمالك علي ال منصور.