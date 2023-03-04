نادي سباقات الخيل ينظم حفله الـ100 ضمن موسم سباقات الرياض 2023

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حقق الجواد زوران زوران للمالك فهد القحطاني, كأس تحدي نادي سباقات الخيل، وسلم الجائزة للفائز الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل زياد المقرن.

وفاز الجواد فخر السعد، لإسطبل السعد بتحدي الخيالة المحلي “الجولة الأولى”، فيما فاز الجواد هيسلوود، للمالك فهد ضيدان العتيبي بتحدي الخيالة المحلي “الجولة الثانية”، وفاز الجواد لويجان للمالك فيصل سعد بن شنان بتحدي الخيالة المحلي “الجولة الثالثة”، كما فازت الفرس أميرة فهد، للمالك فهد عبدالعزيز الجبر بتحدي الخيالة المحلي “الجولة الرابعة”.

وحقق الجواد مادح للمالك يوسف محمد عبدالرحمن الطريف جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية، وسلّم الجائزة للفائز الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل زياد المقرن.

وذلك في الحفل الـ(100)الذي أقامه نادي سباقات الخيل اليوم ضمن موسم سباقات الرياض 2023 على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، حيث تضمن الحفل أحد عشر شوطاً متنوع الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.

وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الأحد عشر على النحو التالي:

الشوط الأول على مسافة 1600م، فاز به الجواد الاباتيت لأبناء مشعل سرور مطلق الزايدي، وتدريبات سعود رزيق، بقيادة الخيال نايف العنزي.

الشوط الثاني على مسافة 1200م، فاز به الجواد فخر السعد، لإسطبل السعد، وتدريبات عبدالعزيز المطوع، بقيادة الخيال كاميلو أوسبينا.

الشوط الثالث على مسافة2100م، فاز به الجواد هيسلوود، للمالك فهد ضيدان العتيبي، وتدريبات بدن السبيعي، بقيادة الخيال نايف العنزي.

الشوط الرابع على مسافة 2100م، فاز به الجواد إتش أم النبراس للمالك رفاعي صنت الغريبان، وتدريبات ناصر فواز، بقيادة الخيال نايف العنزي.

الشوط الخامس على مسافة 1400م، فاز به الجواد عالي صعود، لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، وتدريبات شالح العضياني، بقيادة الخيال لويس موراليس.

الشوط السادس على مسافة 1600م، فاز به الجواد لويجان للمالك فيصل سعد مشرف بن شنان، وتدريبات أحمد السحيمي، بقيادة الخيال لويس موراليس.

الشوط السابع على مسافة 1400م، فازت به الفرس أميرة فهد، للمالك فهد عبدالعزيز الجبر، وتدريبات عبدالله الحمد، بقيادة الخيال أحمد الأزهري.

الشوط الثامن على مسافة 1600م، فازت به الفرس لوجينا،للمالك محمد إبراهيم حمد المطوع، وتدريبات محمد المطوع، بقيادة الخيال فواز وناس.

الشوط التاسع على مسافة 1800م، فاز به الجواد مادح، للمالك يوسف محمد عبدالرحمن الطريف، وتدريبات محمد الحرابي.

الشوط العاشر على مسافة 1800م، فاز به الجواد مردد، لأبناء عبدالكريم مفضي عواد العجمي، وتدريبات فيصل العجمي، بقيادة الخيال عبدالله العوفي.

الشوط الحادي عشر على مسافة 1800م، فاز به الجواد زوران زوران، للمالك فهد هيف محمد القحطاني، وتدريبات بدر سعود رزيق، بقيادة الخيال محمد الدهام.