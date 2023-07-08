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نَظَّمَ نادي سباقات الخيل اليوم،حفلَه الـ (14) لموسم سباقات الطائف 2023 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية، حيث تضمَّن الحفل تسعة أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.

وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط التسعة على النحو التالي:

الشوط الأول على مسافة 1200م،فاز به الجواد “ابن العرين” للمالك سعد أحمد عبدالواحد،وتدريبات فهد الفهيد،بقيادة الخيَّال محمد الدهام.

الشوط الثاني على مسافة 1200م فاز به الجواد “يماري” لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز،وتدريبات عبدالله البداح،بقيادة الخيَّال فراس الصنيتان.

الشوط الثالث على مسافة 1200م، فاز به الجواد “بيز ستار” للمالك حسن صادق حسن الشويش،وتدريبات بسام الموسى،بقيادة الخيَّال محمد الحبيل.

الشوط الرابع على مسافة 1200م، فازت به الفرس “عيوفة الخالدية” لإسطبلات الخالدية،وتدريبات سعد مطلق، بقيادة الخيَّال عبدالله العوفي.

الشوط الخامس على مسافة 1400م، فاز به الجواد “انبهر” للمالك حمود سلمان الشلاقي الشمري،وتدريبات حمود الشمري، بقيادة الخيَّال فواز وناس.

الشوط السادس على مسافة 1400م، فاز به الجواد” يصالح” لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتدريبات فهد سعد،بقيادة الخيَّال وجبرتو راموس.

الشوط السابع على مسافة 1600م، فازت به الفرس “تغرودة” للمالك عبدالكريم عباس علي القلاف،وتدريبات بسام الموسى، بقيادة الخيال محمد الحبيل.

الشوط الثامن على مسافة 2000م، فاز به الجواد “صاطي” للمالك سلطان عبدالرحمن محمد العماج،وتدريبات عبدالعزيز بن جلال،بقيادة الخيَّال وجبرتو راموس.

الشوط التاسع على مسافة 2000م، فاز به الجواد “تثبيت” للمالك رفاعي صنت الغريبان،وتدريبات ناصر فواز،بقيادة الخيَّال نايف العنزي.