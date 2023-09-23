نادي سباقات الخيل ينظِّم الحفل الـ47 لموسم سباقات الطائف 2023

المناطق_واس

فاز الجواد فاينل دستنيشن، للمالك عبدالله حمود المالك الصباح بكأس ديربي الطائف، وسلّم الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل زياد المقرن الكأس للفائز، كما فاز الجواد المتحد للمالك محمد علي عيد أبو اثنين بكأس الطائف للسرعة، تسلّم الكأس من ‏المشرف العام على موسم سباقات الطائف خالد العشري، وذلك في الحفل الـ (47) لموسم سباقات الطائف 2023‪ الذي أقامه نادي سباقات الخيل اليوم، على ميدان الملك خالد للفروسية في الحوية.

وتضمن الحفل 9 أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات, جاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط التسعة على النحو التالي:

الشوط الأول على مسافة 1200م، فازت به الفرس حسناء العارض، لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتدريبات جيمس جيركنز، بقيادة الخيال نواف المضياني.

الشوط الثاني على مسافة 1400م، فاز به الجواد معز، للمالك محمد حمد عاطف آل رشيد، وتدريبات محمد آل رشيد، بقيادة الخيال سلطان الميموني.

الشوط الثالث على مسافة 1600م، فازت به الفرس منة الباري، للمالك عواد فريحان سالم الشمري، وتدريبات بندر الدهيش، بقيادة الخيال نايف العنزي.

الشوط الرابع على مسافة 1600م، فاز به الجواد ثيرد كينقدوم، لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتدريبات جيمس جيركنز، بقيادة الخيال نواف المضياني.

الشوط الخامس على مسافة 1400م، فازت به الفرس تقدير، للمالك خالد سعيد عبدالله السيد، وتدريبات مطلق الرويس، بقيادة الخيال لويس موراليس.

الشوط السادس على مسافة 2000م، فاز به الجواد مستافي، للمالك محمد حمد عاطف آل رشيد، وتدريبات محمد آل رشيد، بقيادة الخيال محمد اليامي.

الشوط السابع على مسافة 2000م، فازت به الفرس منتصرة الخالدية، لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وتدريبات سعد مطلق، بقيادة الخيال فهد الفريدي.

الشوط الثامن على مسافة 1200م، فاز به الجواد المتحد، للمالك محمد علي عيد أبواثنين، وتدريبات فهد مسلط، بقيادة الخيال لويس موراليس.

الشوط التاسع على مسافة 1600م، فاز به الجواد فاينل دستنيشن، للمالك الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، وتدريبات ثامر الديحاني، بقيادة الخيال أصيل السرحاني.