“ناسا” تعلن اكتشاف كوكب جديد غلافه الجوي مشبع ببخار الماء

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أعلنت وكالة الفضاء الدولية “ناسا”، اكتشاف كوكب “نبتون المصغر” والذي رصده تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي خارج النظام الشمسي، لافتةً إلى احتمالية أن الكوكب شديد الحرارة كان يحتوي على مسطحات مائية شاسعة حيث يتميّز غلافه الجوي بتشبّع هائل ببخار الماء.

وأفادت دراسة أجراها باحثون من جامعة ماريلاند الأمريكية ونشرتها مجلة “Nature” العلمية، بأن الفلكيين يطلقون على الكوكب المُكتشَف اسم GJ 1214 b، وهو مغطى تمامًا بنوع من الضباب أو طبقة السحب في إشارةٍ إلى أنه كان يحتوي كميات كبيرة من الماء والجليد وقت تكوّنه.

وأضافت ناسا أن فريق البحث تمكّن من إنشاء خريطة حرارية للكوكب أثناء دورانه حول نجمه للكشف عن تكوين غلافه الجوي، وذلك باستخدام جهاز MIRI الذي يعرض أطوالاً موجية للضوء خارج جزء الطيف الكهرومغناطيسي الذي يمكن للعين البشرية رؤيته.