“ناسا” تلتقط تفاصيل لم تشاهد من قبل لكوكب انفجر قبل 340 عاما

من ناحيته، أكد تي تيميم من جامعة برينستون في نيو جيرسي، وهو باحث مشارك في البحث في بيان لـ”ناسا”، أنه “بالمقارنة مع الصور السابقة بالأشعة ما تحت الحمراء، نرى هنا تفاصيل مذهلة لم نتمكن من الوصول إليها من قبل”.