“ناسا”: محرك صاروخي نووي جديد يمكن أن ينقل البشر إلى المريخ في 45 يوما

ما هي مهمام أرتيمس؟

كانت رحلة “أرتميس1” هي الأولى من بين ثلاث مهام تختبر الأجهزة والبرامج والأنظمة الأرضية التي تهدف في يوم من الأيام إلى إنشاء قاعدة على القمر، ونقل أول البشر إلى المريخ، ستتبع هذه الرحلة التجريبية الأولى “أرتميس 2″، و”أرتميس 3” في الأعوام 2024، و2025، و2026 على التوالي، وسيقوم “أرتميس 2” بنفس الرحلة التي قام بها “أرتميس1″، ولكن مع طاقم بشري مكون من أربعة أشخاص، وسيرسل “أرتميس 3” أول شخص ملون يهبط على سطح القمر في القطب الجنوبي للقمر.