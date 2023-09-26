ناشط اجتماعي: قمم السودة.. مشروع يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوفير فرص استثمارية ورفع جودة الحياة

أكد “أحمد بدوي” الناشط الاجتماعي والمهتم بالبيئة، أن إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمشروع قمم السودة سيساهم بدعم قطاع السياحة في المملكة بشكل كبير.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “صباح السعودية”، أن قمم السودة مشروع يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتوفير فرص استثمارية مهمة ومميزة.

وبين أن مشروع قمم السودة يعمل على رفع جودة الحياة في المملكة، حيث يحمل في طياته وجهة سياحية عالمية متفردة.

وأشار إلى أن منطقة قمم السودة غنية بالتنوع الثقافي والحضاري، إضافة إلى الثراء البيئي الذي تتمتع به المنطقة.

وأوضح أن السياحة الفاخرة في مشروع قمم السودة تتجسد في تجربتها المميزة والتنوع الثقافي الذي يحيط بالمشروع، كما أن المشروع سيعمل على زيادة الدخل القومي للمملكة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لسكان المنطقة.