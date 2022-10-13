ناصر العنزي: أسطوانات الغاز الحديدية لن تنقطع عن السوق.. وهذا سبب تأخر أسطوانات الفايبر 

قال ناصر العنزي، مدير التميز التشغيلي في شركة “غازكو”، إن إسطوانات الغاز الحديدية ستظل متواجدة في السوق ولن تنقطع لن تتوقف الشركة في إنتاجها.

وأضاف ناصر العنزي، خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج الراصد، إن أسطوانات الفايير متواجدة في السوق المحلي من عام 2017، زاد انتشار الأسطوانة الفايبر داخل السوق المحلي العام الحالي.

وتابع: أن نسبب عدم إقبال المواطنين على الأسطوانة بالفايبر لأن هناك العديد من العادات حول التمسك بالأسطوانة الحديدية نظرًا لوجود عامل الأمان بين المواطنين منذ طرحها في الأسواق.