«نافذة» تحصد كأس مهرجان الورد الطائفي

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توجت «نافذة» فرس إسطبل أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، بكأس «مهرجان الورد الطائفي»، السبت، بعدما حسمت الشوطَ التاسع لصالحِها، في ختام الحفل الـ21 من موسم سباقات الطائف.

وقطعت «نافذة» مسافة السباق البالغة 2000 متر، في زمن قدره 2.14.35 دقيقة، بإرشاد من أحمد محمود المدرب، وقيادة من إيدي كاسترو الخيّال، وسلّم زياد المقرن الرئيس التنفيذي للنادي الكأسَ للفائز.

وسلّم خالد العشري المشرف على الموسم، في بداية الحفل الذي انطلق، السبت، على ميدان الملك خالد بن عبد العزيز في الحوية، جائزة النادي التقديرية، التي حصل عليها الجواد «ماي ماب»، المملوك للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز.

واستحق «ماي ماب» الجائزة التقديرية، بعدما تربّع على قمة ترتيب الشوط الأول، الذي امتد 1200 متر، بزمنٍ قدره 1.16.59 دقيقة، مع الخيال لويس موراليس، والمدرّب شالح العضياني.

وبلغ مجموع جوائز أشواط الحفل 805 آلاف ريال، بينها 150 ألفا لشوط كأس «مهرجان الورد الطائفي»، و130 ألفاً لشوط الجائزة التقديرية، ما جعلهما أغلى أشواط الحفل من حيث القيمة المالية.