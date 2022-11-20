ناقة روحانية تتوقع الفائز من مباراة قطر والإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022

يفتتح منتخب قطر الأول لكرة القدم مشواره بكأس العالم بمواجهة منتخب الإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022، في أولى مباريات كأس العالم المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وكشفت عدة تقارير صحفية أن التوقع الخاص بالناقة الروحانية “كاميلا” حول الفائز من المباراة من مباراة قطر والإكوادور في افتتاح كأس العالم.

وأوضحت مالكة “كاميلا” الناقة، جيني وفيرنون مور البالغين 52 عاما، من ميلتون موبراي، على أنها لا تخطئ أبدا.

ولكن لسوء الحظ بالنسبة للدولة المضيفة، تعتقد كاميلا أن الإكوادور ستفوز بالمباراة الأولى في البطولة ليلة الافتتاح كأس العالم 2022.

كما توقعت الناقة كاميلا أن يحقق المنتخب الإنجليزي الفوز على المنتخب الإيراني في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

وتحتضن العاصمة القطرية الدوحة بطولة كأس العالم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر وحتى الـ18 ديسمبر المقبل.

تشكيل منتخب قطر المتوقع أمام الإكوادور في كأس العالم 2022