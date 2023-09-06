ناقد رياضي: قد نشاهد محمد صلاح في الاتحاد خلال الساعات المقبلة

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أكد الناقد الرياضي أحمد الشمراني أنه ربما يكون المحترف المصري محمد صلاح لاعبا في نادي الاتحاد خلال الساعات المقبلة.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أنه دائما يكون متفائلا بشأن أي أمر يتعلق بنادي الاتحاد، وذلك تعقيبا على تصريحات أحد النقاد والذي أشار إلى أن نسبة قدوم صلاح إلى الاتحاد «صفر بالمائة».
ولفت الشمراني إلى وجود تصريحات من البعض بأن نادي الاتحاد قد رفع قيمة العقد وأن صلاح يضغط على ليفربول من أجل الموافقة على انتقاله، وأن الصفقة قد تتم في أي لحظة.
وأشار أن الجميع ينتظر يوم الخميس لحسم الأمر إما بقدوم صلاح أو بقائه في ليفربول.
وكانت تقارير صحفية، قد كشفت في وقت سابق أن نادي اتحاد جدة السعودي، يجهز عرضا تاريخيا لضم النجم المصري محمد صلاح، من ليفربول الإنجليزي، قبل ساعات قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وكشفت شبكة «سكاى سبورتس»، أن الاتحاد، سيقدم عرضا بقيمة 200 مليون يورو، من أجل ضم محمد صلاح،، بعدما رفضت إدارة نادي ليفربول عرضا بـ150 مليون يورو.
فيديو | الناقد الرياضي أحمد الشمراني: قد نشاهد محمد صلاح في الاتحاد خلال الساعات القادمة#المنتصف pic.twitter.com/48aQfCILZV
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) September 5, 2023