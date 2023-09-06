ناقد رياضي: قد نشاهد محمد صلاح في الاتحاد خلال الساعات المقبلة

ولفت الشمراني إلى وجود تصريحات من البعض بأن نادي الاتحاد قد رفع قيمة العقد وأن صلاح يضغط على ليفربول من أجل الموافقة على انتقاله، وأن الصفقة قد تتم في أي لحظة.