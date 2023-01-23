“نبحث مع شركائنا”.. ألمانيا تبدي مرونة بشأن “أزمة الدبابات”

وقالت بيربوك لقناة “إل سي إي” الفرنسية في أعقاب قمة فرنسية ألمانية في باريس: “إذا طرح علينا السؤال فلن نقف في طريق بولندا”.

وأضافت: “نعلم كم أن هذه الدبابات مهمة، لذلك نبحث ذلك الآن مع شركائنا”.

وأشارت بيربوك إلى أن بولندا لم تتقدم بعد بطلب رسمي لإرسال دبابات “ليوبارد” لأوكرانيا.

وجاءت تصريحاتها في حين تحاول برلين مقاومة ضغط كييف عليها، لإرسال بعض مخزونها من دبابات “ليوبارد” إلى أوكرانيا.

وقبل أيام، أعلنت ألمانيا رفضها إرسال دباباتها إلى أوكرانيا ما لم تفعل الولايات المتحدة الشيء ذاته، فيما قالت واشنطن إن دباباتها من نوع “أبرامز” تحتاج كلفة عالية للتشغيل والتدريب والصيانة إن أرسلت إلى كييف.

وكانت وارسو قد أعلنت استعدادها لإرسال 14 دبابة “ليوبارد” لكييف، لكن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي قد قال الأحد إنه ينتظر “إعلانا واضحا” من برلين يسمح بذلك، معتبرا أن “موقف ألمانيا غير مقبول”.

وقال لوكالة الأنباء البولندية: “يموت أبرياء كل يوم”.

والسبت، حض وزراء خارجية دول البلطيق الثلاث برلين على “تزويد أوكرانيا دبابات ليوبارد الآن”، لافتين إلى “المسؤولية الخاصة” لألمانيا “أول قوة أوروبية”.

والجمعة، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن “لا بديل” من تقديم الغرب دبابات ثقيلة لكييف.