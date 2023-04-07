أبرز الموادالرياضةمنطقة جازان

نتائج الجولة الثالثة من بطولة غرفة جازان الرمضانية الخامسة

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 7 أبريل 2023 - 12:54 مساءً
غرفة جازان

المناطق_جازان

اختتمت الليلة الماضية، مباريات الجولة الثالثة من بطولة غرفة جازان الرمضانية في نسختها الخامسة، والتي أقيمت منافساتها بمجمع الأمير محمد بن ناصر الرياضي في محافظة أبوعريش.

وجاءت نتائج هذة الجولة بفوز فريق راقي ضمد على برازيل الأحد بنتيجة (3-2) ، فيما تغلب ترجي جخيرة على نورس الأحد بتسعة أهداف مقابل لاشي، وكسب فريق جاردن فريق قاضي ضمد بنتيجة (1-0)، وتفوق صاعقة بيش على نخبة العارضة بثلاثية نظيفة، و تغلب صاروخ أبوعريش على سمبدوريا الأحد بنتيجة (2-0) ، وسيطر التعادل السلبي على مباراة الكواكب و شباب حاكمة، فيما حسم التعادل الإيجابي مبارتي العميرية والعدايا بهدف لهدف، وشباب الحرجة وفريق الشروق بنتيجة (3-3).

الوسوم
صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 7 أبريل 2023 - 12:54 مساءً
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

زر الذهاب إلى الأعلى