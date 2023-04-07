نتائج الجولة الثالثة من بطولة غرفة جازان الرمضانية الخامسة

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اختتمت الليلة الماضية، مباريات الجولة الثالثة من بطولة غرفة جازان الرمضانية في نسختها الخامسة، والتي أقيمت منافساتها بمجمع الأمير محمد بن ناصر الرياضي في محافظة أبوعريش.

وجاءت نتائج هذة الجولة بفوز فريق راقي ضمد على برازيل الأحد بنتيجة (3-2) ، فيما تغلب ترجي جخيرة على نورس الأحد بتسعة أهداف مقابل لاشي، وكسب فريق جاردن فريق قاضي ضمد بنتيجة (1-0)، وتفوق صاعقة بيش على نخبة العارضة بثلاثية نظيفة، و تغلب صاروخ أبوعريش على سمبدوريا الأحد بنتيجة (2-0) ، وسيطر التعادل السلبي على مباراة الكواكب و شباب حاكمة، فيما حسم التعادل الإيجابي مبارتي العميرية والعدايا بهدف لهدف، وشباب الحرجة وفريق الشروق بنتيجة (3-3).