نتائج بطولة الدوري المصري لكرة القدم

المناطق_متابعات

تعادل فريق الاتحاد السكندري مع مضيفه فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما الليلة الماضية على ملعب المقاولون العرب في إطار الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد إلى 28 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، كما ارتفع رصيد سيراميكا إلى 24 نقطة في المركز السابع.

وفي ذات الجولة، فاز فريق “زد إف سي” على مضيفه فريق الإسماعيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الإسماعيلية، ليرتفع رصيد “زد” إلى 27 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة أخرى، تغلب فريق مودرن فيوتشر على ضيفه فريق فاركو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، ليرفع فيوتشر رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد فاركو عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.

مما يذكر أن فريق بيراميدز يتصدر الدوري المصري حالياً برصيد 32 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن فريق إنبي صاحب المركز الثاني.