نتائج بطولة الدوري المصري لكرة القدم

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فاز فريق طلائع الجيش على نظيره حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على إستاد حرس الحدود بالمكس، في إطار منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

بهذا الفوز يرتفع رصيد طلائع الجيش إلى 24 نقطة في المركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 16 نقطة في المركز الأخير.

وفي نفس الجولة، تعادل فريق المقاولون العرب مع ضيفه فريق البنك الأهلي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب، ليرتفع رصيد المقاولون العرب إلى 37 نقطة في المركز السادس، كما ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 25 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي مباراة أخرى، تعادل فريق فيوتشر مع فريق فاركو بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما على إستاد السلام، في الجولة ذاتها، ليرتفع رصيد فيوتشر إلى 50 نقطة في المركز الثاني، كما ارتفع رصيد فاركو إلى 36 نقطة في المركز السابع.