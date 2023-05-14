نتائج بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

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فاز فريق الزمالك المصري على فريق شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة (56ـ29) في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت في ثالث جولات المجموعة الأولى لبطولة كأس أفريقيا لأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد المقامة في القاهرة حاليًا.

وتقدم الزمالك على فريق الكونغولي في الشوط الأول بنتيجة 27-15 ليواصل تالقه خلال أحداث الشوط الثاني وينجح في إنهاء اللقاء بنتيجة 56ـ29.

وعزز الزمالك بهذا الفوز صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، متفوقاً على فريقي وداد سمارة المغربي وريد ستار الإيفواري اللذين يمتلكان نفس الرصيد من النقاط في المركزين الثاني والثالث.

ويلعب الزمالك غداً مع فريق وداد سمارة، وذلك في إطار الجولة الرابعة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.