نتائج مباريات الجولة الـ 33 بدوري روشن

المناطق_الرياض

انتهت ، مساء اليوم الخميس، منافسات 9 مباريات في الجولة الـ 33 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

ونرصد في هذا التقرير ما اسفرت عنه الـ 9 مباريات، والتي انتهت جمعيهها بنتائج إيجابية، باستثناء مباراة الرائد والأهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليصل الأهلي إلى 62 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع الرائد رصيده إلى 36 نقطة بالمركز الثاني عشر.

الهلال واصل نتائجه الإيجابية، بعدما كان قد حسم لقب الدوري في وقت سابق، ليهزم الطائي نتيجة3-1، سجلهم سالم الدوسري في الدقيقة 17 وميشايل ديلغادو في الدقيقة 44، ومالكوم في الدقيقة 60.

وسجل اللاعب أندريه كورديا هدف الطائي الوحيد في الدقيقة 64.

وبتلك النتيجة، وصل فريق الهلال إلى 93 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الطائي عند 31 بالمركز السادس عشر.

وفي مباراة ثانية، تعادل فريق النصر أمام نظيره الرياض، بنتيجة 2-1 ، ليسجل ثنائية اصحاب الأرض أندري غراي في الدقيقة26، ومحمد صالح العقل في الدقيقة 45 1، بينما سجل للنصر اوتافيو في الدقيقة 15 وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 86.

وبتلك النتيجة، رفع الرياض رصيده إلى 32 نقطة بالمركز الرابع عشر، بينما وصل رصيد النصر إلى 79 نقطة في المركز الثاني.

ونجح فريق الاتحاد في تحقيق الفوز على نظيره ضمك، بنتيجة 4-1، سجلهم اللاعب جواو فيبلبي جوتا في الدقيقة 39، وطلال حاجي في الدقيقتين 48 و 80، ومروان االصحفي في الدقيقة 78، بينما جاء هدف ضمك عن طريق فاروق شافعي في الدقيقة 90 3.

وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 54 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد ضمك عند 40 نقطة في المركز العاشر.

وتلقى فريق الشباب الخسارة أمام مضيفه الاتفاق، بنتيجة 1-0، سجله اللاعب الفارو ميدران في الدقيقة 38.

ورفع فريق الاتفاق رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الشباب عند 41 نقطة بالمركز التاسع.

وتعادل فريق التعاون أمام نظيره الفيحاء بنتيجة 1-1، حيث تقدم الضيوف مبكرا بهدف عن طريق عبدالملك العييري، وتعادل فاشو ساكا للفيحاء في الدقيقة 12.

وبتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 56 نقطة في المركز الرابع، بينما وصل الفيحاء إلى 44 نقطة في المركز الثامن.

وسقط فريق الوحدة في فخ التعادل أمام نظيره الأخدود بنتيجة 1-1، سجله للاخدود اللاعب أليكس كولادو، بينما جاء هدف الوحدة عن طريق اوديون ايغالو.

وفاز فريق ابها على نظيره الخليج، بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الخليج عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبتلك النتيجة، رفع الوحدة رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما وصل الأخدود إلى 30 نقطة في المركز السابع عشر.

وخسر فريق الحزم أمام مضيفه الفتح بنتيجة 1-2، ليتجمد رصيده عند21 نقطة وكان قد هبط رسميا في وقت سابق إلى دوري الدرجة الأولى للمحترفين.