نتائج مباريات الدوري المصري لكرة القدم

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فاز فريق الجونة على ضيفه فريق سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب خالد بشارة في افتتاح منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع “الجونة” رصيده إلى 25 نقطة ليرتقي للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد “سموحة” عند 22 نقطة في المركز الثامن.

وفي منافسات الجولة ذاتها تغلب فريق طلائع الجيش على مضيفه البنك الأهلي بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة ثالثة، تعادل فريق إنبي سلبياً مع نظيره الداخلية في اللقاء الذي جمع بينهما على إستاد بتروسبورت ليظل “إنبي” في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، وفريق ” الداخلية” في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 10 نقاط.