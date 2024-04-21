نتائج مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم

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تعادل فريق الأهلي المصري مع مضيفه فريق مازيمبي الكونغولي سلبياً دون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب مازيمبي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل بملعب القاهرة الدولي، حيث يسعى الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل للدور النهائي.

وفي مباراة أخرى، فاز فريق الترجي التونسي على ضيفه فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب حمادي العقربي في مدينة رادس التونسية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل بملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية، حيث يكفي الترجي التعادل في اللقاء القادم للوصول إلى المباراة النهائية.