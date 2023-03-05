نتائج مباريات اليوم.. التعاون يُزيح الهلال والعدالة يفاجئ الشباب بسيناريو دراماتيكي

نتائج مباريات اليوم، انتهت فعاليات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث أسفرت عن العديد من المفاجآت، والتي بدأت بفوز التعاون وتقدمه في جدول الترتيب، وتأخر الهلال إلى المركز الخامس.

التعاون يُزيح الهلال

وتمكن نادي التعاون من من الفوز بهدفين لهدف على نادي ضمك، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن، حيث تقدم سكري القصيم في الدقيقة الـ27 بأقدام تاوامبا، حيث اســـتغل الكاميروني هفوة دفاعية ووضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني، سجل فهد الرشيدي الهدف الثاني معززًا التقدم، قبل أن يقلص منصور حمزاوي النتيجة، ولكن ينتهي اللقاء بفوز التعاون وصعوده للمركز الرابع بعد إزاحة الهلال للمركز الخامس مع بقاء لقاء مؤجل للزعيم.

العدالة يفاجئ الجميع

العدالة قلب الطاولة في وجه الشباب الذي تقدم بهدف بواسطة آرون سالم مع الدقيقة الـ20، حيث ضغط معظم أوقات اللقاء، فقد سجل وقام الحكم بإلغائه بعد الرجوع لتقنية الفيديو، ليعود العدالة ويسجل التعادل في الشوط الثاني، وهدف الفوز قبل النهاية بثوان قليلة.

ريمونتادا إنجليزية مجنونة

في الدوري الإنجليزي، شهد اليوم عددًا من المباريات التي بدأت مع مانشستر سيتي، حث حقق الفوز بهدفين دون مقابل على حساب نظيره نادي نيوكاسل يونايتد، ليظل متمسكًا بأمل العودة لـ الصدارة وخطف لقب الدوري.

فيما تمكن تشيلسي من العودة لطريق الانتصارات بعد أن حقق فوزًا على نادي ليدز يونايتد بهدف دون رد، ولكن المتعة الأكبر كانت مع نادي آرسنال الذي عاد من بعيد ليؤكد على وجوده في صدارة جدول الترتيب، حيث حقق الفوز بثلاثية مقابل هدفين على بورنموث.

الأهلي يحقق الفوز الأول

الأهلي المصري يحقق أولى انتصاراته إفريقيا خلال النسخة الحالية، بعد تفوقه على نادي القطن الكاميروني في المباراة التي جمعت بينهم في ستاد السلام، حيث قدم المارد الأحمر أفضل مبارياته في البطولة حتى الآن.

وبدأت المباراة بتسجيل مهاجمه محمد شريف هدفًا مع صافرة البداية، ثم تمكن أحمد قندوسي القادم حديثًا من تسجيل هدف ثانِ قبل انتهاء الشوط الأول، ثم عزز التقدم رفعت خليل اللاعب الصاعد في الدقيقة الـ90+2.

باريس يؤكد الثلاث نقاط

باريس سان جيرمان تقدم 2-0 على نانت بعد 17 دقيقة، ونانت يعود ويحرز هدفي التعادل خلال 7 دقائق، ثم انتهى الشوط الأول قبل أن يعود ميسي ورفاقه فيسجلون الهدف الثالث لصالحهم عن طريق بيريرا في الدقيقة الـ60، ثم يحرز مبابي الهدف الرابع في الدقيقة الـ90+2 ويؤكد الثلاث نقاط.

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