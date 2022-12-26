نتائج مباريات اليوم 26 ديسمبر 2022 في دوري روشن السعودي

نتائج مباريات اليوم، انتهى اليوم الثاني ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري روشن السعودي للمحترفين بالعديد من المفاجآت التي جاءت على النحو التالي:

مباراة الرائد والباطن

استعاد فريق الرائد الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات بعد أربعة هزائم متتالية مضاعفا من معاناة الباطن بعد فوز عليه بنتيجة هدفين لهدف في منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وبادر الرائد بهدف التقدم في الشوط الأول بتوقيع من المغربي كريم البركاوي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ونجح الباطن في تعديل النتيجة برأسية من يوسف المزيريب، الروماني أليكساندرو ميتريتا يسجل هدف الفوز لـ “الرائد”.

الرائد يعود من حفر الباطن بالنقاط الثلاث ✅ 📺 شاهد أهداف اللقاء ⬇️ pic.twitter.com/aPb1tl2WQM — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 26, 2022

مباراة الفتح والشباب

حقق فريق الفتح الأول لكرة القدم، شباك الشباب ضيفه، بنتيجة برباعية نظيفة في المواجهة التي جمعتهما، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

وأحرز رباعية الفتح الجزائري سفيان بن دبكة في الدقيقة الـ 41، ماجد كنبة بالدقيقة الـ51، وأيمن الخلف في الدقيقة الـ55، المغربي مراد باتنا الدقيقة الـ90+7، وسجل سانتي هدف فريق الشباب عند الدقيقة الـ49.

مباراة الاتحاد والتعادون

نجح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على سجله الخالي من الهزئم في دوري روشن السعودي بفوز كبير على التعاون بثلاثة نظيفة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وسجل الأنجولي هيلدر كوستا الهدف الأول عند الدقيقة الـ 38، والمغربي عبد الرزاق حمد الله صاحب الهدفين الثاني والثالث عند الدقيقتين الـ 73 والـ 90+9 من ركلة جزاء.

الاتحاد يضرب التعاون بالثلاثة ✅ 📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#الاتحاد_التعاون⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/Sgk6fU1uqb — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 26, 2022

مبارةا الفيحاء والطائي

فاز فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، على نظيره الطائي بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وسجل الفيحاء هدف التقدم عن طريق البرازيلي باولينيو، وأضاف النيجيري أنطوني نواكايمي الهدف الثاني بطريقة مميزة، وقلص البرازيلي دينير الفارق للضيوف من تسديدة اصطدمت بمدافع الفيحاء عند الدقيقة الـ 45+2.

الفيحاء يكسب ثلاث نقاط ثمينة من الطائي ✅ 📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#الفيحاء_الطائي⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/DAPm3DJide — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 26, 2022

مباراة الهلال والنصر

انتهت أحداث مباراة الهلال والنصر، ضمن منافسات الجولة العاشرة في دوري روشن السعودي للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بهدفين لمثلهم.

أهداف الفريقين

وسجل أهداف النصر، كلًا من “تاليسكا في الدقيقة الـ56″، وعبد الرحمن غريب في الدقيقة الـ 88، فيما أحرز لفريق الهلال أوديون أيغالو في الدقيقة الـ10، وسدد سالم الدوسري ركلة جزاء لفريق الزعيم في الدقيقة الـ65.

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