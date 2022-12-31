نتائج مباريات اليوم 31 ديسمبر 2022 بدوري روشن السعودي

انتهت الجولة الحادية عشر في دوري روشن السعودي للمحترفين، بالعديد من المفاجآت حيث ظل النصر متمسكًا بصدارة المسابقة مع مباراة مؤجلة للشباب، فيما تمكن الاتحاد من تحقيق ثلاث نقاط غالية اليوم، وجاءت النتائج على النحو التالي:

النصر والخليج

الكاميروني فينسينت أبو بكر قاد فريق النصر إلى فوز صعب على نادي الخليج، بتسجيله هدفاً دون رد، في المباراة التي انتهت بهذه النتيجة، حيث أحرز الهدف في الدقيقة الخامسة من أحداث اللــقاء، ليظل العالمي على صدارة الدوري.

ورفع النصر رصيده إلى النقطة الـ 26، ليتفوق على الشباب بفارق نقطة، حيث تراجع للوصافة مع مباراة مؤجلة ضد نادي الاتحاد، فيما تجمد رصيد الخليج عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري.

الهلال وضمك

فريق ضمك يخطف، تعادلاً ثميناً ضد نادي الهلال بهدفين لمثلهم، في المباراة التي جمعتهما بملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، حيث تقدم الزعيم بتوقيع النيجيري أوديون إيجالو بالدقيقة الـ38 ثم منح الأرجنتيني لوسيانو فييتو التقدم لأصحاب الأرض.

وسجل عبدالإله الشمري لاعب ضمك هدف تقليص الفارق، في الدقيقة الـ75، فيما أحرز عــــبد العزيز السرحاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع، بهذه النتيجة يكون الهلال في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

التعاون والرائد

التعاون حقق فوزاً ثميناً على نظيره الرائد، بثلاثية مقابل هدفين، خلال المواجهة التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، حيث شهد ديربي القصيم خمسة أهداف، فوزًا مستحقًا للأصفر.

سجل الأهداف، التعاون أحرز له البارجواني كاكو في الدقيقة الـ5، والبرازيلي نالدو في الدقيقة الـ40، والكاميروني ليندر تاوامبا بالدقيقة الـ84، وسجل هدفي الرائد، جوليو تفاريس في الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول، ومحمد فوزير من ركلة جزاء.

الطائي والباطن

فريق الطائي حقق فوزًا بعد ثلاثة خسائر متتالية، بعد انتصاره على اباطن برباعية نظيفة، خلال المواجهة التي جمعتهما، اليوم، حيث سجل رباعية الطائي “دينير جوميز، ألفا سيميدو، جي مبينزا والجزائري أمير سعيود”.

الاتحاد وأبها

فريق الاتحاد حقق انتصاره الثالث توالياً على حساب أبها، بهدفين مقابل هدف، وذلك خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم ، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، بالجولة الـ11.

وسجل ثنائية الاتحاد على مدار الشوطين الأول في الشوط الأول عن طريق المغربي عبد الرزاق حمد الله بالدقيقة الـ21، والبرازيلي رومارينيو في الدقيقة الـ50، فيما تكفل صالح العمري بتسجيل الهدف الوحيد لأبها بالدقيقة الـ73.

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