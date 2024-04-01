نتائج مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم

فاز فريق الزمالك على مضيفه فريق مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب “السلام” بالقاهرة، في ذهاب الدور ربع نهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك وفيوتشر على ملعب القاهرة الدولي يوم الأحد المقبل، لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائي.

وفي مباراة أخرى ضمن نفس الدور، تعادل فريق أبو سليم الليبي مع ضيفه فريق نهضة بركان المغربي سلبياً بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “شهداء بنينا” بمدينة بنغازي الليبية.

وفي مباراة ثالثة، فاز فريق يفرز يونايتد النيجيري على ضيفه فريق اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف، ليتأجل إعلان الفريق المتأهل إلى الدور نصف النهائي للقاء الإياب يوم الأحد المقبل.

كما تغلب فريق دريمز الغاني على مضيفه فريق الملعب المالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “26 مارس” بمدينة باماكو المالية.