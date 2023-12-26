نتائج نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري

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فاز فريق الأهلي على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفٍ دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن منافسات الدور النصف نهائي ببطولة كأس السوبر المصري.

وبهذا الفوز، تأهل الأهلي للمباراة النهائية بالبطولة.

وعلى الملعب ذاته، تغلب فريق مودرن فيوتشر اليوم على نظيره بيراميدز بنتيجة (14ـ 13) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليتأهل مودرن فيوتشر أيضًا للمباراة النهائية ببطولة كأس السوبر المصري.

ويواجه الأهلي نظيره مودرن فيوتشر في المباراة النهائية يوم الخميس المقبل، فيما يلعب سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز على المركز الثالث والميدالية البرونزية بنفس اليوم.