نتيجة قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026

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أجريت مساء اليوم الخميس، قرعة قارة إفريقيا لتصفيات كأس العالم 2026، في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وسحب أساطير قارة إفريقيا، جاي جاي أوكوشا، وائل جمعة، صامويل إيبوي، أسامواه جيان، إيمانويل أديبايور، وألكسندر سونج، أسماء المنتخبات خلال مراسم القرعة.

نتائج قرعة تصفيات كأس العالم 2026 لقارة إفريقيا

المجموعة الأولى: جيبوتي – إثيويبا – سيراليون – غينيا بيساو – بوركينا فاسو – مصر

المجموعة الثانية: جنوب السودان – السودان – توجو – موريتانيا – الكونغو الديمقراطية – السنغال

المجموعة الثالثة: ليسوتو – رواندا – زيمبابوي – بنين – جنوب إفريقيا – نيجيريا

المجموعة الرابعة: موريشيوس – إي سواتيني – ليبيا – أنجولا – كاب فيردي – الكاميرون

المجموعة الخامسة: إريتريا – النيجر – تنزانيا – الكونغو – زامبيا – المغرب

المجموعة السادسة: سيشل – بوروندي – جامبيا – كينيا – الجابون – كوت ديفوار

المجموعة السابعة: الصومال – بوتسوانا – موزمبيق – أوغندا – غينيا – الجزائر

المجموعة الثامنة: ساو تومي وبرنسيبي – ليبيريا – مالاوي – نامبيبا – غينيا الإستوائية – تونس

المجموعة التاسعة: تشاد – جزر القُمر – إفريقيا الوسطى – مدغشقر – غانا – مالي

مواعيد جولات تصفيات قرعة كأس العالم 2026 لقارة إفريقيا

تقام الجولة الأولى والثانية من 13 إلى 21 نوفمبر 2023

تقام الجولة الثالثة والرابعة من 3 إلى 11 يونيو 2024

تقام الجولة الخامسة والسادسة من 17 إلى 25 مارس 2025

تقام الجولة السابعة والثامنة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025

تقام الجولة التاسعة والعاشرة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025

تقام تصفيات الملحق من 10 إلى 18 نوفمبر 2025

كأس العالم 2026

وتقسم المنتخبات المشاركة في التصفيات إلى 9 مجموعات، كل مجموعة تضم 6 فرق، على مدار 10 جولات كاملة بنظام الذهاب والعودة، ويتأهل أوائل المجموعات بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026، وسيتم تحديد أفضل 4 منتخبات بين أصحاب المركز الثاني بالمجموعات التسع.

وتستضيف أمريكا والمكسيك وكندا، كأس العالم 2026، في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى، وزادت مقاعد منتخبات قارة إفريقيا لأكثر من 9 فرق.