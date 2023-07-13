نتيجة قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026

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أجريت مساء اليوم الخميس، قرعة قارة إفريقيا لتصفيات كأس العالم 2026، في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.
وسحب أساطير قارة إفريقيا، جاي جاي أوكوشا، وائل جمعة، صامويل إيبوي، أسامواه جيان، إيمانويل أديبايور، وألكسندر سونج، أسماء المنتخبات خلال مراسم القرعة.
نتائج قرعة تصفيات كأس العالم 2026 لقارة إفريقيا
- المجموعة الأولى: جيبوتي – إثيويبا – سيراليون – غينيا بيساو – بوركينا فاسو – مصر
- المجموعة الثانية: جنوب السودان – السودان – توجو – موريتانيا – الكونغو الديمقراطية – السنغال
- المجموعة الثالثة: ليسوتو – رواندا – زيمبابوي – بنين – جنوب إفريقيا – نيجيريا
- المجموعة الرابعة: موريشيوس – إي سواتيني – ليبيا – أنجولا – كاب فيردي – الكاميرون
- المجموعة الخامسة: إريتريا – النيجر – تنزانيا – الكونغو – زامبيا – المغرب
- المجموعة السادسة: سيشل – بوروندي – جامبيا – كينيا – الجابون – كوت ديفوار
- المجموعة السابعة: الصومال – بوتسوانا – موزمبيق – أوغندا – غينيا – الجزائر
- المجموعة الثامنة: ساو تومي وبرنسيبي – ليبيريا – مالاوي – نامبيبا – غينيا الإستوائية – تونس
- المجموعة التاسعة: تشاد – جزر القُمر – إفريقيا الوسطى – مدغشقر – غانا – مالي
مواعيد جولات تصفيات قرعة كأس العالم 2026 لقارة إفريقيا
- تقام الجولة الأولى والثانية من 13 إلى 21 نوفمبر 2023
- تقام الجولة الثالثة والرابعة من 3 إلى 11 يونيو 2024
- تقام الجولة الخامسة والسادسة من 17 إلى 25 مارس 2025
- تقام الجولة السابعة والثامنة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025
- تقام الجولة التاسعة والعاشرة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025
- تقام تصفيات الملحق من 10 إلى 18 نوفمبر 2025
كأس العالم 2026
وتقسم المنتخبات المشاركة في التصفيات إلى 9 مجموعات، كل مجموعة تضم 6 فرق، على مدار 10 جولات كاملة بنظام الذهاب والعودة، ويتأهل أوائل المجموعات بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026، وسيتم تحديد أفضل 4 منتخبات بين أصحاب المركز الثاني بالمجموعات التسع.
وتستضيف أمريكا والمكسيك وكندا، كأس العالم 2026، في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى، وزادت مقاعد منتخبات قارة إفريقيا لأكثر من 9 فرق.