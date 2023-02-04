نجابة العز تحقق كأس جامعة الإمام محمد بن سعود في الحفل الـ 92 ضمن موسم سباقات الرياض 2023

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حققت الفرس نجابة العز للمالك ماجد البقمي كأس جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، وسلم الكأس للفائز وكيل الجامعة لتطوير الأعمال والاستثمار الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الصغير.

كما حقق جائزة البطولة النهائية لبطل الميادين كل من: الفرس سنه للمالك محمد المرزوقي “افراس”، والجواد الكاسر، للمالك مشعل المطيري، والجواد بدر العلياء لأبناء الشريف هزاع شاكر العبدلي، وسلم مدير السباقات بنادي سباقات الخيل سالم بن محفوظ الجوائز للفائزين، وذلك في الحفل الـ 92 ضمن موسم سباقات الرياض2023, الذي نظمه اليوم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

وحقق الجواد مستهيش لإسطبل زينث جائزة عبدالله بن عبدالمحسن البسام التقديرية.

وتضمن الحفل أحد عشر شوطاً متنوع الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.

وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الأحد عشر على النحو التالي:

الشوط الأول على مسافة 1200م فاز به الجواد مصيح، لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن محمد العبدالله الفيصل، والشوط الثاني على مسافة 1800م، فاز به الجواد الاجوح، لأبناء فلاح محمد ابواثنين، والشوط الثالث على مسافة 1600م، فازت به الفرس مزيونه، للمالك الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، والشوط الرابع على مسافة 1800م، فاز به الجواد سيحان، للمالك ذيب عايض ذيب القنطاش، والشوط الخامس على مسافة 2100م فازت به الفرس دونا اتيليانا، للمالك فهد المطرفي، والشوط السادس على مسافة 1200م، فازت به الفرس حبيبي قو لكي، للمالك رفاعي الغريبان.

وجاء الشوط السابع على مسافة 1600م، فاز به الجواد مستهيش لإسطبل زينث، والشوط الثامن على مسافة 2000م، فازت به الفرس نجابة العز، للمالك ماجد البقمي، والشوط التاسع على مسافة 1800م، فازت به الفرس سنه للمالك محمد المرزوقي، والشوط العاشر على مسافة 1800م، فاز به الجواد الكاسر للمالك مشعل المطيري، والشوط الحادي عشر على مسافة 2000م، فاز به الجواد بدر العلياء، لأبناء الشريف هزاع شاكر العبدلي.