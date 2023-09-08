نجاح “انطلقنا” يقود غرفة القصيم لتجديد التوقيع مع “بنك التنمية”

بريدة – سلطان المحيطب

دفع النجاح التمويلي والاستثماري الذي حققه برنامج “انطلقنا” لتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة، التي تجاوزت عقوده أكثر من 3 ملايين و500 ألف ريال، دفع غرفة القصيم إلى تجديد توقيع الاتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية، والعمل على إطلاق منتج جديد يتمثل بتمويل رواد الأعمال، ورفع سقف التمويل إلى 500 ألف ريال لمختلف القطاعات والأنشطة.

ويهدف البرنامج إلى تقديم التمويل لتأسيس منشآت صغيرة وناشئة جديدة بمنطقة القصيم، بالشراكة الاستراتيجية مع بنك التنمية الاجتماعية؛ لتقديم منتجات البنك التمويلية، بالإضافة إلى تقديم الرعاية للمنشآت الممولة، من تدريب وإرشاد ومتابعة.

وكانت إحصائيات برنامج انطلقنا خلال فترة التوقيع الأولى التي امتدت لعامين من تاريخ 27-10-2021 قد ساهمت بتجديد الاتفاق لعامين آخرين، بعد أن تجاوزت قيمة عقود التمويل الموقعة بالبرنامج في الفترة الأولى أكثر من 3 ملايين و500 ألف ريال، بعدد طلبات تمويل يفوق عددها 20 طلبًا، وبعقود موقعة تتعدى 11 عقدًا.

وفي لقائه مع أمين عام غرفة القصيم أ. محمد الحنايا، بمقر الغرفة بمدينة بريدة، وبحضور مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية في بريدة أ. ريان البسام، بين مدير القطاع الشمالي في بنك التنمية الاجتماعية أ. سلطان الحربي، أن البنك من خلال عقده لمثل هذه الاتفاقيات يعمل على تكريس دوره وواجبه في المساهمة في خلق الفرص الاستثمارية والتنموية، والعمل على إتاحة المزيد من التسهيلات للراغبين في دخول مجال العمل التجاري في القطاع الخاص.

أمين عام غرفة القصيم أ. محمد الحنايا، بين أن تجديد الاتفاقية توافق معها إضافة المزيد من التسهيلات وبرامج الدعم، وخلقت مزيدًا من الفرص التمويلية والاستثمارية، تمثلت في استحداث برنامج تمويل رواد الأعمال، لتقديم التمويل والرعاية لتأسيس منشآت جديدة في مختلف القطاعات والأنشطة بمنطقة القصيم، بتمويل يصل إلى 500 ألف ريال؛ لكل طالب تمويل لتمكين أصحاب أفكار المشاريع التجارية من تحويل أفكارهم إلى أرض الواقع والبدء في مشاريعهم الجديدة.