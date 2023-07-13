نجاح عملية تغيير لمفصل “المرفق” بمركزي جازان

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تمكّن فريق جراحة العظام بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من إجراء عملية ناجحة لتغيير مفصل المرفق لمريضة في السبعين، كانت تعاني منذ أكثر من عامين من عدم استخدام يدها اليمنى كلياً.

وأوضحت صحة جازان، أنه بعد التشخيص تبيّن أن المريضة تعاني من كسر متفتت في مفصل المرفق الأيمن وإصابة في العصب الوريدي مع عدم تحريك كامل -تيبس كامل- في مفصل المرفق، وعدم التحريك الجزئي في الكف.

وأشارت إلى أن الفريق الجراحي اتخذ القرار بإجراء عملية جراحية على مرحلتين الأولى، إزالة الشرائح والمسامير الموجودة سابقاً، وبعد 6 أسابيع تمت المرحلة الثانية تحت التخدير الجزئي الموضعي حيث تم تغيير مفصل المرفق الأيمن مع استكشاف العصب الزندي وتغيير عظام المرفق بمفصل صناعي تعويضي كامل مع عمل وصلات تعويضية للعظام المفقودة وتحرير العصب الزندي.

وخلصت إلى أن العملية تمت -ولله الحمد- بنجاح وتمكنت المريضة من تحريك المرفق بشكل كامل مع تحسن حركة اليد بشكل كبير.