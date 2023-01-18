نجاح عملية ربط دوالي بالمجهر الجراحي بمستشفى صبيا العام

المناطق_فضة عطيف

تمكن فريق المسالك البولية بمستشفى صبيا العام من إجراء عملية ربط دوالي بالمجهز الجراحي لمريض يعاني من عقم أولي.

وفي التفاصيل ذكر قائد الفريق الجراحي الدكتور هشام أبوعيشة بأن المريض حضر للعيادة وكان يعاني من عقم أولي لمدة ثلاثة أعوام.

وأضاف بأنه وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة اتضح وجود دوالي من الدرجة الثالثة في الجهتين اليمنى واليسرى وبتحليل السائل المنوي اتضح وجود تأثر في العدد والحركة مع وجود تشوهات.

وأوضح الدكتور أبوعيشة بأن الفريق الطبي قرر إجراء عملية ربط دوالي بالمجهر الجراحي وتكللت ولله الحمد بالنجاح وغادر المريض المستشفى بعد تماثله للشفاء.

وبين بأن هذه العملية تعد من العمليات النوعية التي تجريها أقسام المسالك البولية وتعد الأولى من نوعها في منطقة جازان.