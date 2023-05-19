نجاح فصل التوأم السيامي النيجيري بعد جراحة معقدة استغرقت 14 ساعة

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أعلن مركز الملك سلمان نجاح عملية فصل التوأم السيامي النيجيري” حسنا وحسينة” اللتان تشتركان في البطن والحوض و الكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي وعظام الحوض.

وشارك في العملية التي استغرقت 14 ساعة ونصف، ونفذت على 8 مراحل، 36 طبيبا من أعضاء الفريق الطبي الجراحي، و85 عضوا من الفريق الطبي متعدد التخصصات

وأوضح رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله الربيعة، أن هذه العملية تعد واحدة من أكبر السلاسل الجراحية في فصل التوائم السيامية في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية أشرف على 130 حالة من 23 دولة خلال 33 عاما وقام بفصل 55 حالة وتعد هذه الحالة رقم 56

وكان التوأمان قد وصلا إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني بالرياض في ديسمبر الماضي لدراسة مدى إمكانية إجراء عملية فصلهما.