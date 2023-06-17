نجل بيكهام ينضم إلى رديف برنتفورد

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انضم روميو نجل ديفيد بيكهام النجم الإنجليزي الدولي السابق، السبت، إلى فريق برنتفورد الرديف، بعد فترة تجربة ناجحة على سبيل الإعارة، بحسب ما أفاد النادي الإنجليزي.

ووافق روميو على عقد لمدة عام للدفاع عن قميص برنتفورد الرديف، بعد مغادرته إنتر ميامي الأمريكي الذي يتحضر لاستقبال الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل مونديال قطر 2022، بعدما قرر الانضمام إلى صفوفه، عقب رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأمضى روميو، صاحب الـ20 عامًا، القسم الثاني من الموسم المنصرم على سبيل الإعارة مع برنتفورد، قادمًا من إنتر ميامي الذي يُعد والده شريكًا في ملكيته.

وساهم روميو في فوز برنتفورد الرديف بكأس بريميرليج، التي تنظمها رابطة الدوري لما دون الـ21 عامًا في الموسم الماضي، علمًا أنه خاض 15 مباراة، وسجل أيضًا أمام ويلدستون من ناشيونال ليج في كأس ميدلسيكس للسينيور.

وقال نيل ماكفارلين مدرب فريق برنتفورد الرديف، والذي يأمل في أن يتمكن روميو من مواصلة تطوره في غرب لندن:

«استقدمنا روميو إلى فريقنا في يناير الماضي، وكان رائعًا في المجموعة، لقد كانت النهاية رائعة للموسم، بما يتعلق بمباراته الأخيرة ضد مانشستر سيتي حيث أظهر ما تعلمه خلال إعارته معنا».

وأضاف: «لقد واصلنا تطويره خلال الاستحواذ على الكرة ومن دونها ونتطلع إلى عودته في معنويات جيدة لمواصلة العمل معه الموسم المقبل».



ويعتبر ديفيد، والد روميو، أحد أبرز نجوم كرة القدم الإنجليزية والعالمية، إذ ارتدى قمصان عدة أندية: مانشستر يونايتد، ريال مدريد الإسباني، لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي، ميلان الإيطالي، وباريس سان جيرمان في مسيرة رائعة قبل اعتزاله في 2013.