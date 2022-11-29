نجم الأخضر: مواجهة المكسيك حياة أو موت

كشف محمد كنو لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن استعدادات الأخضر لمواجهة المكسيك، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة المنتخب السعودي ونظيره المكسيكي غدًا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، والتاسعة بتوقيت مصر، ويستضيف اللقاء المرتقب للأخضر استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال محمد كنو نجم الأخضر خلال المؤتمر الصحافي: “منتخب المكسيك قوي بدنيا ولياقيا، والمباراة ليست سهلة، كما أن ثقة المدرب باللاعبين ووقفته معهم تعني الكثير، وعملنا مع رينارد 3 أعوام وأصبح هناك تجانس”.

وأكمل: “توفيقي جاء بدعاء الوالدين ووقفة المدرب الذي منحني الشيء الكثير للظهور بأفضل ما لدي، وكل لاعب يرغب في منح كل ما لديه من أجل المدرب، ورينارد من أفضل المدربين الذين أشرفوا على تدريبي، استفدت منه الكثير”.

وأضاف: “مواجهة المكسيك حياة أوموت، و سنكتب التاريخ”.