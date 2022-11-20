نجم الأخضر يوجه رسالة نارية لـ “ميسي”: موعدنا الثلاثاء

حرص مدافع المنتخب السعودي علي البليهي على إيضاح الصورة الصحيحة حول التقارير في الشارع الرياضي حول مهارة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، بغض النظر عن قوة فريـــق التانجو منافس المونديال.

ويشارك المنتخب السعودي في مونديال 2022 للمرة السادسة في تاريخه، حيث يقع الأخضر في المجموعة الثالثة مع منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويبدأ الأخضر مشواره في المونديال ضد الأرجنتين يوم الثلاثاء 22 نوفمبر على ملعب لوسيل ضمن المجموعة الثالثة.

وقال البليهي للصحفيين قبل التدريب: “السعوديين مستعدون لثلاث مباريات وليس للأرجنتين فقط، ومباريات كرة القدم 11 مقابل 11”.

وتابع مدافع المنتخب السعودي، في إشارة إلى نجم الأرجنتين وباريس سان جيرمان ميسي: “نلعب ضد الفريق بأكمله وليس ضد لاعب واحد وسنفعل ما نحتاج إلى القيام به، وأكرر، نحن نلعب ضــد المنتخب الأرجنتيني، وليس ضد لاعب، موعدنا يوم الثلاثاء”.