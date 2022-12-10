نجم المنتخب الهولندي يفجر مفاجأة مدوية: ميسي رفض مصافحتي وأهانني

قال فوتر فيغورست، لاعب المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم، أن ليونيل ميسي أهانه وخيب أمله، حيث كشف كواليس أزمته مع قائد المنتخب الأرجنتيني عقب نهاية مباراة فريقيهما بربع نهائي كأس العالم.

ميسي خلال ظهوره في حديث إعلامي قال مهاجمًا اللاعب الهولندي: “أنت أيها الأحمق، إلى من تنظر هكذا؟ اذهب من هنا”.

وصرح فيغورست عقب المباراة: “أردت مصافحته بعد المباراة، لدي الكثير من الاحتـــــــرام له كلاعب كرة قدم بكل تأكيد، لكنه ألقى يدي ولم يرغب في التحدث معي، لغتي الإسبانية ليست جيدة، أعرف أنه قال لي كلمات غير محترمة، وهذا يخيب أملي حقًا”.