نجم النصر على رادار الدوري التركي.. وبديل رونالدو كلمة السر

أشعلت خطوة كريستيانو رونالدو ضد النصر جولة مبهرة محيرة للعقل، مع مانشستر يونايتد في المركز، فيما يُريد بشكتاش يريد استبدال هدف يونايتد ووت ويجهورست بأبو بكر مهاجم النصر ليفسح المجال لرون.

العودة إلى بشكتاش

ويتوجه مهاجم الكاميرون فينسنت أبو بكر إلى بشكتاش بعد إقصائه من نادي النصر، فيما تُشير “ذا صن”، إلى أن الشياطين الحمر على وشك الهبوط مع المهاجم الهولنـــدي ويجهورست على ســبيل الإعارة من بيرنلي، بعد فترة مؤقتة في تركيا.

أنهى يونايتد عقد رونالدو في نوفمبر، مما أدى إلى إثارة الشائعات وتكهنات انتقالات ساخنة، وأوضح إريك تن هاج، مُدرب أولد ترافورد، أنه يريد المزيد من القوة النارية، وقد تحول إلى ويجهورست، بهدفين في وقت متأخر كبديل في ربع نهائي كأس العالم.

لعب هولندا المباشر بمجرد أن خطف التعادل 2-2 ، فقط للأرجنتين الفائزة بالبطولة في نـهاية المطاف لتنتصر 4-3 بركلات الترجيح، وفي غضون ذلك، كان قائد منتخب الكاميرون أبو بـكر هو اللاعب الذي شق طريقه عندما انتقل الأسطورة رونالدو إلى النصر.

قواعد الدوري السعودي

وتحصر قواعد الدوري السعودي كل ناد على تسجيل ثمانية لاعبين أجانب، فيما يقال إن بشــكتاش يريد عودة اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا لفترة ثالثة، حيث انضم في الأصل على سبيل الإعارة من بورتو في عام 2019 وعاد بعد عام في صفقة دائمة.

إذا خرج ويجهورست من تركيا من أجل أولد ترافورد ، فلن يمنع تين هاج استهداف توقيع مهاجم واحد على الأقل هذا الشهر، ولكنه خسر أمام ليفربول لصالح لاعب نادي إيندهوفن الهولندي كودي غاكبو.

ووفقًا لـ “ذا صن البريطانية” إن الشياطين الحمر يرفضون مطالب أتلتيكو مدريد على جواو فيليكس، كما يحرص أرسنال على الجناح البرتغالي.

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