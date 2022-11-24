نجم النصر يسقط في مرمى الانتقادات بسبب محمد صلاح

شارك مهاجم نادي النصر فينسنت أبو بكر في خسارة منتخب بلاده الكاميرون أمام سويسرا ظهر اليوم الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2022، حيث خســـر منتخب الأسود غير المروضة بهدف نظيف.

تعرض فينسينت أبو بكر لـ “السخرية” بعد خسارته أمام الكاميرون، وذلك بسبب تصريحــــــاته الإعلامية قبل أيام من المونديال، وتحدى مهاجم النصر “الجميع” ليسجل هدفين في كل مباراة من مباريات بطولة العالم في قطر، والتي تمتد من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وانتقد الكاميروني الدولي المصري، مهاجم ليفربول محمد صلاح ، بحجة أنه ليس أدنى منه بأي حال من الأحوال، بل فوقه، مع الفارق الوحيد؛ ليس لديه فرصة للعب مع فريق كبير مثله في الدوريات الأوروبية.

ولكن، كل هذه التحديات والسخرية من المنافسين ذهبت أدراج الرياح بمجرد إطلاق صـــافرة المباراة الافتتاحية لكأس العالم في الكاميرون، وكان أبو بكر على مقاعد البدلاء في الدقيقة 74 لمنتخب بلاده ضد سويسرا قبل مجيئه.

وخلال الدقائق التي شارك بها، ولم يسدد، كما لم يقم الدولي الكاميروني بأي مراوغة أو صناعة للفرص، مكتفيًا بلمس الكرة حوالي 10 مرات فقط، وبنســــبة نجاح في التمريرات، وصلت إلى 71%.