نجم بولندا يشيد بـ “مبابي”: لاعب لا يمكن إيقافه

يستمر عرض كيليان مبابي ضد بولندا في إثارة الثناء. يبلغ من العمر 23 عامًا ، وقد سجل بالفعل تسعة أهداف في نسختين من كأس العالم ، متجاوزًا بذلك رصيد كريستيانو رونالدو ودييجو مارادونا وتعادل مع ليونيل ميسي.

وسجل مبابي 16 هدفًا في آخر 14 مباراة لفرنسا، وهو القائد بلا منازع لهذا الفريق، على الرغم من الغضب الذي أحاط بمستقبله، وصل مبابي إلى قطر بهدف واضح، وهو مساعدة فرنسا في الاحتفاظ بكأسها.

و في الواقع، حتى يوم الأحد، رفض التحدث إلى الصحافة، مع حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة الثالثة لم يترك له أي خيار، على الرغم من أن ناصر الخليفي أخبر ماركا في وقت سابق أن اللاعب قد جدد عقده للتو.

وبعد أيام، أخبر مدرب باريس سان جيرمان ليكيب، أن مستقبل مبابي، مثل ميسي، سيتم مناقشته لاحقًا، قال: “هذا العام هو كأس العالم وآمل أن يكون ليوينل ميسي وكيليان مبابي الأفضل، بعد ذلك سنتحدث”.

وفي حين أن مستقبل مبابي سيكون بلا شك موضوع نقاش في المستقبل القريب، يبدو أن الفرنسي في ذروة السلطة في قطر، علق لاعب وسط بولندا بيوتر زيلينسكي بعد المباراة بقوله “إنه أجنبي”.

وأضاف: “إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم ، إن لم يكن الأفضل. لقد عرفته، لكن الحقيقة هي أنه أثار إعجابي عندما واجهته، يعود على الفور، وهناك فرق كبير بين رؤيته على شاشة التلفزيون ومواجهته، في الملعب يبدو أنه لا يمكن إيقافه أكثر.”

يتناغم الزملاء في الفريق

كان زملاء مبابي في المنتخب الفرنسي في حالة من الرهبة من المهاجم، وقال أوليفييه جيرو، الذي تفوق بنفسه على هنري ليصبح هداف فرنسا القياسي: “أنا واضح أنه سيصل إلي يومًا ما”، وأضاف أدريان رابيو: “لست متفاجئًا”.

وأكمل: “أنا أعرف إمكاناته وحتى هامش تقدمه أكثر من ذلك، لا يزال أمرًا لا يصدق أهدافه، من حيث يسجلهم بحثًا عن تلك الزوايا، وأضاف ويسلي فوفانا “تسجيل تسعة أهداف في سن 23 يعني أشياء كثيرة”.

وأشار: “إنها البداية فقط، من الأفضل عدم العد بسرعة لأنه لا يزال هناك الكثير، سنمنحه الوقت ما يفعله استثنائي”.