نجوم الغناء العربي يتألقون في ليلة روائع الموجي

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أحيا عدد من نجوم الوطن العربي ليلة «روائع الموجي»، التي أقيمت في الرياض ضمن «تقويم الرياض»، على مسرح أبوبكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي، برعاية هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، حيث قاد الأوركسترا المايسترو وليد فايد، وقدم المطربون بمصاحبة الأوركسترا أكثر من 20 أغنية على مدار الحفل، حيث ضمت الأوركسترا 130 عازفا من مختلف الآلات.

وافتتح الحفل بفيلم تسجيلي عن الموجي منذ نشأته حتى وصوله إلى أعلى درجات الموسيقى والألحان، إضافة إلى إلقاء بعض من قصص حياته من خلال هاني مهنا، وطارق الشناوي، والشاعر بخيت بيومي، والموسيقار هاني شنودة، وبهاء الدين محمد، وأحمد الطويل، وأحمد شرارة، كما أوضح الفيلم التسجيلي علاقة محمد الموجي بالطرب السعودي والشعراء وعلى رأسهم محمد عبده، وطلال مداح، وعبادي الجوهر وفقا لـ “الجريدة”.

وقدم الفنان صابر الرباعي أغنية افتتاح الحفل للعندليب «جبار»، من ألحان محمد الموجي، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما شاركت النجمة أنغام في حفل «روائع الموجي» وقدمت أغنية «صافيني مرة»، والتي تعد أول تعاون بين الموجي وعبدالحليم حافظ، ولاقت أنغام إشادات واسعة وترحيبا من الجمهور الحاضر، نظرا لشعبيتها وحضورها على المسرح، كما قدمت شيرين عبدالوهاب أغنية قلبي ليك ميال، كما قدمت الفنانة زينة عماد أغنية ياما القمر على الباب. كما قدم الفنان عبادي الجوهر أغنية «كامل الأوصاف» للعندليب عبدالحليم حافظ، وتفاعل الجمهور بشكل كبير معه، كما تألقت الفنانة مي فاروق في أغنية «اسأل روحك» لكوكب الشرق أم كلثوم من ألحان محمد الموجي.

وقدم النجم التونسي صابر الرباعي أغنية «يا مالكا قلبي»، من ألحان محمد الموجي، كما أبدع الرباعي في أغنية «قارئة الفنجان» للعندليب عبدالحليم حافظ، حيث تفاعل الجمهور وغنوا معه، خاصة أن الأغنية من أبرز الأغنيات للعندليب المشهورة في الخليج. وكرمت هيئة الترفيه عائلة الموجي المتمثلة في المايسترو يحيى الموجي وشقيقته وأخواتهم وأولادهم.