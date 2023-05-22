“نحو الفضاء”.. وزراء يعبرون عن فخرهم برحلة “دراغون” ويشيدون بقرار القيادة

المناطق_الرياض

عبّر عدد من الوزراء عن سعادتهم وفخرهم بلحظة انطلاق رحلة دراغون الفضائية التي تحمل على متنها رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة البرناوي بنجاح، مؤكدين أنها نتاج العمل الناجح للقيادة الرشيدة.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، إن رائدي الفضاء السعوديين انطلقا في رحلة استكشافية علمية ستحقق أثراً إيجابياً يساهم في خدمة البشرية، مضيفاً: “هذا هو وطننا بقيادة ملهمة وبشباب طموح وبرؤية تتحقق من أجل حاضر زاهر ومستقبل مشرق”.

وأضاف وزير التعليم يوسف البنيان أنه بدعم القيادة الرشيدة وقدرات الوطن العظيم تنطلق السعودية نحو الفضاء بتجارب علمية واكتشافات بحثية تؤكد الدور الريادي للمملكة وتُلهم الباحثين والمبتكرين والمبدعين من طلابنا وطالباتنا؛ لتقديم إسهامات تخدم البشرية ومستقبلها.

فيما قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي: “نحو الفضاء نصنع التاريخ بقيادة ملهمة، وطموح أبناء هذا الوطن العظيم، ودعواتنا الصادقة بالتوفيق والنجاح لرائدي الفضاء”.

وعلق وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قائلاً: “كلنا فخر واعتزاز بالابنة ريانة برناوي والابن علي القرني اللذين انطلقا إلى الفضاء تُحيطُهُما عناية الله، ليرسما طريق المستقبل لأبناء وبنات هذا الوطن العظيم”.

بدوره عبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، عن سعادته بتلك اللحظة التاريخية، قائلاً: “عندما تدرك أن سمو سيدي ولي العهد هو رئيس المجلس الأعلى للفضاء ورئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، تعلم أن المملكة والمنطقة ماضية في أخذ مكانتها الطبيعية في العلوم والتقنية والابتكار والفضاء”.