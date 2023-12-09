“ندلب” ينظم المعسكر التدريبي لرواد الأعمال في النسخة الثانية من برنامج ألف ميل

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ينظم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” اليوم، المعسكر التدريبي لرواد الأعمال في النسخة الثانية من برنامج “ألف ميل”، بحضور معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح، ومعالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية المكلف الدكتور سامي الحمود، وعدد من رؤساء الجهات التنفيذية ومسؤولي الجهات المشاركة من القطاعين العام والخاص، والرياديين المشاركين في النسختين الأولى والثانية والخبراء والمستشارين.

ويهدف المعسكر التدريبي الذي يستمر يومين في “الكراج”، إلى تمكين رواد الأعمال من خلال رفع المهارات الرئيسية لديهم عبر ورش عمل تدريبية في مجالات متنوعة تشمل التسويق والتمويل والقانون والخدمات الخاصة بقطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية.

وتضم فعاليات المعسكر, جلسات توجيهية واستشارية، إلى جانب التواصل مع الرواد وبناء شبكة فعالة مع خبراء القطاع والمنظومة، والاستفادة من التدريبات على الابتكار وتحسين دراسات الجدوى والتعرف على التجارب الملهمة وقصص النجاح المميزة والالتقاء مع مسؤولي القطاعين العام والخاص.

ويعد المعسكر التدريبي لرواد الأعمال, فرصة لرفع الوعي بالخدمات والممكنات التي توفرها جهات منظومتي الصناعة والخدمات اللوجستية، لتيسير رحلة رواد وتقديم الدعم اللازم لهم والرد على استفساراتهم ومناقشة أفكارهم الطموحة.

يذكر أن النسخة الأولى من البرنامج قد تقدم لها أكثر من 1400 رائد أعمال، ودرب البرنامج أكثر من 200 رائد أعمال، فيما بلغ عدد المسجلين في النسخة الحالية 4000 رائد أعمال، اجتاز منهم 500 رائد أعمال لمعايير التأهل، حيث كانت نسبة المشاريع التي اجتازت في قطاع الصناعة 49% بينما بلغت نسبة المشاريع في الخدمات اللوجستية 51%.