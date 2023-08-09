نزال مرتقب بين الرئيس التنفيذي لشركة Meta “مارك زوكربيرغ” ومالك موقع “X” المعروف سابقا باسم “تويتر” “إيلون ماسك”

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن نزال مرتقب بين كلا من مالك تويتر “إيلون ماسك”، والرئيس التنفيذي لشركة ميتا “مارك زوكربيرغ”.

وذكرت أن “مارك” أعلن أنه مستعد للنزال مع “إيلون ماسك”، ودأب الاثنان على إظهار الاستعداد لهذا النزال.

وبينت أن “مارك” كتب على حسابه في “ثريدز”، أنه جاهز للقتال اليوم، واقترح موعد للنزال.

وأفادت بأن “ماسك” كتب على موقع “تويتر”، أنه سيتم بث المعركة مباشرة على الموقع، وستذهب جميع العائدات إلى الأعمال الخيرية.