“نزاهة”: استعادة أراض مملوكة للدولة بمساحات تزيد عن 400 مليون متر مربع خلال السنوات الثلاث الماضية

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قال أحمد الحسين متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إن نزاهة استطاعت استعادة أراض مملوكة للدولة بمساحات تزيد عن 400 مليون متر مربع، تقدر قيمتها بمليارات الريالات خلال الـ 3 سنوات الماضية، تم الاستيلاء عليها من خلال إصدار صكوك بطرق مخالفة للأنظمة والتعليمات.

وأضاف الحسين في اتصال مع الإخبارية، أن الهيئة تقوم باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتحفظية لإعادة الأموال وفق ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات الصلة.

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في رصد قضايا الفساد بكافة أشكالها، باعتبار أن المال العام من مقدرات الوطن ومكتسباته ولا يمكن التهاون في التعدي عليه، إضافة إلى أن الوظيفة العامة سلطة ولا يجوز استغلالها لتحقيق مصالح شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة.